В Набережных Челнах намерены создать муниципальное транспортное предприятие

Для замены автопарка города необходимо около 250 автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах планируется закупить новые автобусы. Об этом мэр города Наиль Магдеев сообщил во время заседания постоянных комиссий Горсовета.

- В 2021 году мы приобрели 21 автобус. В этом году рассчитываем приобрести порядка 20. К сессии Горсовета будем готовить конкурсную документацию, чтобы в начале апреля объявить аукцион. Параметры будут те же: цветовая гамма, большая вместимость, использование экологичного вида топлива - газа, - пояснил Магдеев.

Закупка новых автобусов станет возможной благодаря дополнительным доходам бюджета. Вопрос будет вынесен на сессию Горсовета, которая состоится в конце марта.

Также Наиль Магдеев добавил, что власти города рассматривают возможность создания муниципального транспортного предприятия. Пока же перевозками занимается частная компания. От горожан на качество услуг поступает немало жалоб. Для замены автопарка города необходимо около 250 автобусов.

- Это трудная, но выполнимая задача, - уточнил мэр. – На это может потребоваться до двух миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что власти Набережных Челнов выделят 300 миллионов рублей на покупку больших автобусов.

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