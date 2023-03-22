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НовостиОбщество22 марта 2023 11:53

В Йошкар-Оле запустили чат-бот по вопросам приема в первый класс

Для родителей также работает горячая линия
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Йошкар-Оле ожидается порядка 4 тысяч первоклассников.

В Йошкар-Оле ожидается порядка 4 тысяч первоклассников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление образования Йошкар-Олы запустило чат-бот «Идем в школу» по вопросам приема детей в первый класс. В нем можно найти бланки заявлений на поступление в школы, перечень необходимых документов, справочную информацию об образовательных учреждениях города.

Кроме того, в столице Марий Эл работает горячая линия, по которой можно задать вопросы по записи в школу. Звонки принимаются по телефону: 8 (8362) 41-02-90.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнется прием в школы Йошкар-Олы и как родителям будущих первоклассников подать заявление.

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