В Набережных Челнах мужчину осудили за драку в туалете

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью Фото: Андрей АБРАМОВ

Набережночелнинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По материалам дела, ночью в ноябре 2022 года в туалете ночного клуба подсудимый устроил ссору с другим мужчиной, после чего дважды ударил его в грудь. Это повлекло тяжкий вред здоровья потерпевшего.

На судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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