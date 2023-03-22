В Татарстане глэмпинг «Утрау» выставили на продажу за 650 миллионов рублей

Утрау» является одним из первых глэмпингов, появившихся в Татарстане в 2021 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Зеленодольском районе на продажу выставили глэмпинг «Утрау» за 650 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Так, в стоимость входит комплекс из 52 домов, купольный ресторан, спа-комплекс, офисное здание, площадки для мероприятий и свайный остров. При этом земельный участок площадью восемь гектаров в указанный лот не входит.

По словам продавца, это пассивный бизнес, так как у глэмпинга есть управляющая компания. Причиной продажи стало необходимость средств на реализацию другого проекта.

Отметим, «Утрау» является одним из первых глэмпингов, появившихся в Татарстане.

Напомним, в 2023 году в Татарстане появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов.

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