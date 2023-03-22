В 2024 году в Татарстане с размахом отметят 225-летие со дня рождения Пушкина

Кабмин Татарстана должен за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий. Фото: Оксана ЗУЙКО

В 2024 году в Татарстане организуют мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Так, оргкомитет по подготовке и проведению торжеств возглавил премьер-министр региона Алексей Песошин. В состав комитета также вошла его заместитель Лейла Фазлеева и глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова.

Вместе с этим в республике был подписан указ и о проведении в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 200-летия выдающегося татарского литератора, ученого-этнографа и просветителя Каюма Насыри.

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