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НовостиОбщество22 марта 2023 9:09

В 2024 году в Татарстане с размахом отметят 225-летие со дня рождения Пушкина

Оргкомитет по подготовке и проведению торжеств в честь великого русского поэта возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кабмин Татарстана должен за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Кабмин Татарстана должен за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В 2024 году в Татарстане организуют мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Так, оргкомитет по подготовке и проведению торжеств возглавил премьер-министр региона Алексей Песошин. В состав комитета также вошла его заместитель Лейла Фазлеева и глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова.

Вместе с этим в республике был подписан указ и о проведении в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 200-летия выдающегося татарского литератора, ученого-этнографа и просветителя Каюма Насыри.

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