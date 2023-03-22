Глава Альметьевского района встретился с участниками СВО

На встрече были обсуждены ход службы и существующие бытовые проблемы. Фото: vk.com/pressalmet

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов встретился с участниками спецоперации, прибывшими в краткосрочный отпуск. Он поблагодарил их за службу и стойкость, а также пожелал хорошо провести время в кругу близких, сообщает пресс-служба администрации района.

На встрече были обсуждены ход службы и существующие бытовые проблемы. Так, Нагуманов рассказал бойцам о деталях предоставления гуманитарного груза. Мужчины, в свою очередь, сообщили о том, в чем нуждаются. Власти района обещали и в дальнейшем решать возникающие вопросы, поддерживать семьи мобилизованных.

- Сейчас мужчинам нужно набраться сил дома, уделить время семье, зарядиться энергией родного края, - отметил глава района.

Напомним, в Татарстане детям прибывших в отпуск бойцов СВО разрешат перейти на «удаленку».

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