В домах трех районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет

При обнаружении «зеленой воды» жителям Приволжского, Вахитовского и Советского районов необходимо позвонить в диспетчерскую службу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В домах трех районов Казани 24 марта вода может окраситься в зеленый цвет. Это связано с проведением работ по определению мест утечки теплоносителя, сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома города.

В сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». В связи с этим при обнаружении «зеленой воды» жителям Приволжского, Вахитовского и Советского районов необходимо позвонить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.

Отметим, краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.

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