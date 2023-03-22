В Арском районе Татарстана открыли новую мечеть

Строительство мечети было завершено в конце 2022 года. Фото: ДУМ Татарстана

В деревне Кутук Арского района состоялось открытие новой мечети. В нем приняли участие главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, руководитель исполкома района Ренат Гатиятов, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Здание построили на месте старинной мечети. Особенность ее состоит в том, что внутри есть колодец с чистой родниковой водой, которую можно брать в любое время года. Там одновременно могут молиться до 60 человек.

Кроме того, в мечети у каждого человека есть возможность обучаться основам ислама. По воскресеньям проводят занятия для женщин. В дальнейшем эту мечеть планируют газифицировать. Пока ее отапливают через систему электроснабжения.

Отметим, строительство мечети было завершено в конце 2022 года. Однако официальную церемонию ее открытия решили провести перед месяцем Рамадан.

Напомним, строительство Соборной мечети Казани начнется в 2023 году.

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