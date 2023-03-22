В Татарстане назвали размер фитр-садака и фидии на Рамадан 2023

Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц Рамадан стартует после захода солнца 22 марта. Первый день поста – 23 марта.

В 2023 году нисаб для выплаты фитр-садака, рассчитанный по серебру, составляет 41 тысячу рублей. Нисаб для выплаты закята, рассчитанный по золоту, равен 454тысячам рублей. ОБ этом сообщили в ДУМ РТ.

Нисаб – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным выплату закята и фитр-садака в адрес неимущих.

Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 800 рублей. Садака-фитр можно начинать раздавать с первого дня Рамадана до праздничного намаза Ураза-байрама.

Те, кто не может держать пост из-за проблем со здоровьем и не имеет возможности исполнить его в другое время, может выплатить фидию – 350 рублей за каждый пропущенный день.

Ранее мы публиковали расписание уразы – календарь поста в месяц Рамадан.

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