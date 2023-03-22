В Татарстане в феврале годовая инфляция составила 10,8%

В феврале годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане составил 10,1%. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане в феврале 2023 года годовая инфляция составила 10,8%. Это свидетельствует о небольшом замедлении. Так, в январе она составляла 11,6%, сообщает пресс-служба отделения Банка России - Нацбанка по республике.

Этот показатель ниже уровня по Приволжскому федеральному округу (10,9%) и в общем по России (11%). Исследователи отмечают, что замедление роста цен в республике связано со снижением давления со стороны издержек производителей продуктов питания, сдержанным потребительским спросом на товары длительного пользования, а также с влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

Кроме того, в феврале годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане составил 10,1%, на непродовольственные товары - 10,4%. А в сфере услуг по сравнению с январем подорожание замедлилось с 12,83% до 12,35%.

Напомним, в декабре 2022-го в Татарстане замедлилась годовая инфляция.

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