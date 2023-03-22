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НовостиАвто22 марта 2023 5:41

Перевозчики Казани пожаловались на водителей большегрузов

Они оставляют свой транспорт на автобусной полосе
Адам САГАЛ
Автомобили на автобусной полосе увеличивают риск совершения ДТП

Автомобили на автобусной полосе увеличивают риск совершения ДТП

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перевозчики Казани обратились с жалобой в Госавтоинспекцию. Причиной их недовольства стали водители, которые оставляют автомобили на автобусной полосе. Об этом сообщили в Ассоциации АПТ РТ.

В письме на имя главы ГИБДД УМВД России по Казани Эльнара Садриева перевозчики заявили, что весной остро встал вопрос с большегрузами в спальных районах столицы Татарстана. Водители оставляют транспорт на специально выделенной полосе.

В Ассоциации напомнили, что автомобили, тем более грузовые, на автобусной полосе увеличивают риск совершения ДТП, влияют на график движения общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что глава ГИБДД Набережных Челнов призвал не обилечивать пассажиров во время движения.

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