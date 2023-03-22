В Татарстане семьи участников СВО смогут бесплатно посещать культурные мероприятия

Новшество распространяется на детей в возрасте до 18 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане дети участников СВО смогут бесплатно посещать мероприятия в учреждениях культуры республики в сопровождении одного родителя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Новшество распространяется на детей в возрасте до 18 лет.

Ранее подобную льготу начали предоставлять 45 учреждений культуры столицы Татарстана. Среди них – цирк, ТЮЗ, зооботсад. В Казани бесплатные билеты можно получить по карте «Батыр».

Ранее мы сообщали, что в Казани женам мобилизованных бойцов предоставят двухнедельный отпуск.

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