Восемь одиннадцатиклассников Татарстана будут сдавать республиканский экзамен по родному языку в этом году

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, в 2023 году республиканский экзамен по родному татарскому языку будут сдавать восемь выпускников. Это на семь человек больше, чем в прошлом году.

Министр отметил, что среди них есть те, кто пока не определился с будущим местом учебы. Он уточнил, что ребята, выбирающие этот предмет, поступают не только на гуманитарные факультеты, но и на технические специальности или, например, медицинские.

Напомним, что 20 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 19 апреля. Основной поток стартует 26 мая и завершится 1 июля.

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