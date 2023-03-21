Президент страны пригласил спортсменов из Китая в Казань

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году в столице Татарстана состоится турнир «Игры будущего». Так, сегодня во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президент страны Владимир Путин пригласил спортсменов из Китая приехать на этот турнир. Также глава страны предложил Китаю стать принимающей страной вторых Игр. Отметим, что мультиспортивный турнир должен пройти в РТ с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Путин также напомнил, что 2022 и 2023 объявлены годами российско-китайского сотрудничества в сфере физкультуры и спорта. В рамках этого будет реализован план мероприятий посвященных юношескому и студенческому спорту. Всего будет проведено более 600 мероприятий.

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