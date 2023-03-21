50 школьников из ЛНР сдадут ЕГЭ в Татарстане

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам руководителя министерства образования Татарстана Ильсура Хадиуллина, на сегодняшний день в республике к сдаче ЕГЭ готовятся 50 одиннадцатиклассников, приехавших из Луганской народной республики. Он также отметил, что вузы могут принимать таких выпускников не только по результатам единого госэкзамена, но по своим внутренним экзаменам или собеседованиям.

Министр напомнил, что досрочный период сдачи ЕГЭ начнется с 20 марта до 19 апреля включительно. Основная волна начнется 26 мая и продлится до 1 июля.

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