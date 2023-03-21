Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту отравления в кафе 9 жителей Набережных Челнов

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что ранее «КП-Казань» писала, что в период с 19 по 20 марта в Роспотребнадзор поступило 9 сообщений о случаях кишечной инфекции. Известно, что все обратившиеся ели или заказывали доставку в кафе «Рокнроллы». Из девяти жалующихся шесть человек госпитализированы, трое находятся дома. У четырех подтвердился сальмонеллез. Все это произошло из-за нарушения саниатрных норм в заведении.

Как сообщили в СУ СКР по данному случаю возбуждено уголовное дело по ст. 238 уголовного кодекса (ч.1). Сейчас проводятся следственные действия, а также решается вопрос о назначении экспертиз.

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