В двух районах Татарстана назначены новые руководители МВД

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Ранее «КП-Казань» писала, что сегодня коллективу был представлен новый начальник отдела МВД России по Менделеевскому району Роман Водников. Как сообщил глава района Радмир Беляев, до своего назначения Водников занимал такую же должность, но только по Агрызскому району. Глава также отметил, что человек он опытный, знающий все детали этой работы и ее особенности.

Еще один пост начальника ОМВД занял Тимур Хузяхметов. Он как раз возглавил отделение в Агрызском районе. Свой путь в правоохранительных органах он начал с должности участкового. Награжден медалями МВД России и Республики Татарстан, а также нагрудными знаками.

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