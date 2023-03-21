В 2023 году в Казани введут в эксплуатацию первый этап Вознесенского тракта

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуарда Вафин, в этом году в эксплуатацию планируют ввести участок от Гвардейской до проспекта Победы. В 2024 году — от проспекта Победы до трассы М7. Так, на эти работы будет направлено чуть менее 2 млрд рублей, из них более 15% уже освоено.

На второй этап планируется потратить порядка 26 млрд рублей. Вафин отметил, что работы хотят завершить к концу 2024 года, но это будет зависеть от выделенного финансирования проекта.

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