Девять жителей Набережных Челнов подхватили сальмонеллез в местном кафе

Фото: архив КП Фото: Артем ЛЕНЦ

Как сообщает ведомство, в период с 19 по 20 марта в управление поступило 9 сообщений о случаях кишечной инфекции. Известно, что все обратившиеся ели или заказывали доставку в кафе «Рокнроллы». Из девяти жалующихся шесть человек госпитализированы, трое находятся дома. У четырех подтвердился сальмонеллез.

Также в управлении сообщили, что после проверки данного заведения, были выявлены нарушения правил санитарной безопасности. В частности, нарушение правил хранения продуктов, нарушены требования при приготовлении блюд. На заведение составлены протоколы, а материалы направлены в суд.

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