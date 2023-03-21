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НовостиОбщество21 марта 2023 15:14

В Татарстане спасли застрявшую в металлическом заборе косулю

Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам
Елена СКВОРЦОВА
Фото: Госкомитет по биоресурсам

Фото: Госкомитет по биоресурсам

О застрявшей в металлическом заборе Бугульминского филиала Института экономики, управления и права косуле сообщили неравнодушные жители города. Очевидно, что самостоятельно животное выбраться не смогло, поэтому ему потребовалась помощь людей.

Как сообщил, начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Тимур Гиниатуллин действовать нужно было незамедлительно и так, чтобы косуля не испытала лишний стресс. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает, она была осмотрена ветеринарным врачом, который обработал ей рану на бедре (из-за штыря забора), а затем ее отпустили в лес.

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