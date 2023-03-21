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НовостиОбщество21 марта 2023 15:04

Убившего пятилетнюю девочку-инвалида жителя Татарстана приговорили к 17 годам лишения свободы

Такой приговор вынесли в верховном суде РТ
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель Зеленодольского района Татарстана признан виновным в убийстве пятилетней девочки-инвалида. Об этом сообщили в ТГ-канале следственного комитета РТ.

Напомним, что 18 мая прошлого года мужчина, будучи сильно пьяным, нанес ребенку несколько сильных ударов по голове. От полученных травм девочка умерла. Отметим, что ранее он же угрожал матери девочки и ее сестре ножом.

За совершенное преступление он отправится в колонию особого режима на 17 лет, а также должен будет выплатить 2 млн рублей представителю потерпевшей. Свою вину он полностью не признает.

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