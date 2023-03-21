В ДУМ Татарстана действующим военным разрешили не поститься в Рамадан

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы, которые участвуют в СВО и исповедуют ислам, могут не поститься в Рамадан. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман РТ.

По словам главы ДУМ РТ Камиля Самигуллина, можно отложить пост на другое время. Он отметил, что в определенное время, воинам можно не поститься. Нужно смотреть по обстановке, добавил он.

Он также отметил, что в столице РТ благотворительные ифтары будут проводиться в сорока мечетях. Самигуллин уточнил, что на большом республиканском ифтаре ожидается более 11 тысяч человек, а заключенным в колониях Татарстана дадут возможность совершать намаз и принимать пищу после захода солнца.

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