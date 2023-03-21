В Менделеевском районе Татарстана назначили нового начальника МВД

Фото: ТГ-канала главы Менделеевского района

Пост нового районного начальника отдела МВД России по Менделеевскому району занял Роман Водников.

Сегодня глава района Радмир Беляев лично представил начальника коллективу. Также на встрече присутствовал замминистра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Как сообщил Беляев, до своего назначения Водников занимал такую же должность, но только по Агрызскому району. Глава также отметил, что человек он опытный, знающий все детали этой работы и ее особенности.

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