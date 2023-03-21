Следком Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства гибели молодой челнинки

Назначена судебно-медицинская экспертиза

По факту смерти 31-летней челнинки Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины летального исхода.

Напомним, тело молодой женщины было обнаружено в Дудергофском канале, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Пропавшая жила в Северной столице последние несколько лет. Поисками женщины занималась полиция и волонтеры. Родители женщины живут в Набережных Челнах.

По предварительным данным, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Причину кончины предстоит установить судмедэкспертам.

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