В Татарстане вынесен приговор по делу об убийстве пятилетней девочки-инвалида

Суд согласился с мнением гособвинителя Фото: Адель ХИСАМОВ

В Верховном суде Татарстана вынесен приговор 38-летнему жителю Зеленодольского района, который обвинялся в убийстве пятилетней девочки-инвалида.

По информации следствия, 9 мая прошлого года мужчина пил алкоголь вместе с любимой женщиной и ее сестрой в поселке Васильево. В какой-то момент обвиняемый стал себя неадекватно вести - схватил нож, пригрозил женщинам физической расправой, после чего обеих ранил.

Спустя несколько дней нетрезвый мужчина жестоко избил пятилетнюю дочь возлюбленной. От полученных травм девочка-инвалид скончалась на месте.

На заседании мужчина признал свою вину частично. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Помимо этого, удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 2 млн рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее подсудимый уверял, что не бил девочку, а подошел успокоить ее.

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