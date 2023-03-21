Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 марта 2023 12:40

В Верхнеуслонском районе ищут провалившегося под лед рыбака

На месте работают водолазы
Роман ЕФРЕМОВ
Спасателей вызвали очевидцы. Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасателей вызвали очевидцы. Фото: ГУ МЧС России по РТ

В МЧС днем 21 марта сообщили, что на Волге под лед провалился рыбак, который переходил реку на лыжах. Инцидент произошел неподалеку от села Пустые Моркваши Верхнеуслонского района Татарстана. В спецслужбы позвонили очевидцы.

Водолазная группа спасателей ЗПСО-2 на судне на воздушной подушке приступила к подводным поискам.

В МЧС призвали жителей не выходить на лед – он стал тонким. Во многих местах образовались промоины.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram