В Верхнеуслонском районе ищут провалившегося под лед рыбака

Спасателей вызвали очевидцы. Фото: ГУ МЧС России по РТ

В МЧС днем 21 марта сообщили, что на Волге под лед провалился рыбак, который переходил реку на лыжах. Инцидент произошел неподалеку от села Пустые Моркваши Верхнеуслонского района Татарстана. В спецслужбы позвонили очевидцы.

Водолазная группа спасателей ЗПСО-2 на судне на воздушной подушке приступила к подводным поискам.

В МЧС призвали жителей не выходить на лед – он стал тонким. Во многих местах образовались промоины.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков.

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