В Казани и Лаишевском районе зафиксирован самый большой в Татарстане слой снега

Запасы воды в снежном покрове составляют 63% от нормы Фото: Мария ЛЕНЦ

Cредняя высота снежного покрова в Татарстане составила 18 см, или 53 % от среднемноголетних значений. Больше всего снега в Казани и Лаишевском районе - до 49 см. Запасы воды в снежном покрове составляют 63% от нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Пик паводочной волны на территории Татарстана ожидается в третьей декаде марта – начале первой декады апреля. Это на 10-15 дней раньше средних многолетних дат. Полное очищение водной поверхности Куйбышевского водохранилища ото льда ожидается в период с 25 по 30 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram