В Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков

На водоемах местами образовались промоины, лед уже тонкий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане стартовала работа круглосуточных постов по спасению рыбаков. Информацию во время брифинга озвучил руководитель МЧС по РТ Рафис Хабибуллин.

Спасатели будут дежурить в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске и ряде других населенных пунктах.

Вице-премьер Рустам Нигматуллин сообщил, что на водоемах местами образовались промоины, лед уже тонкий. При этом, подо льдом есть течение – упавшего в воду человека может быстро унести.

- Народ забывается, вышли, приняли горячительные напитки и «привет!», — сказал Нигматуллин.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане во время паводка может подтопить 220 населенных пунктов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram