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НовостиОбщество21 марта 2023 10:30

Строитель парка у «Салават Купере» получит более миллиарда на благоустройство Татарстана

Компания выиграла соответствующие тендеры
Адам САГАЛ
Компания «Татмелиоводстрой» стала победителем тендеров на благоустройство общественных пространств

Компания «Татмелиоводстрой» стала победителем тендеров на благоустройство общественных пространств

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Татмелиоводстрой» стала победителем тендеров на благоустройство общественных пространств в 2023 году. Она же будет заниматься реализацией проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республики. На эти цели компания может получить свыше миллиарда рублей.

Победителю тендера предстоит заняться проектами-победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. До конца осени необходимо благоустроить три парка в Заинске, Зеленодольске и Мамадыше, а также в социально-культурном центре «Болгар Спасский», культурно-рекреационном кластере «Белые горы», спортивном кластере в Лениногорске. На эти цели направят 692 миллиона рублей.

Помимо этого, выделен 641 и 788 миллионов на модернизацию второй очереди Сада рыбака и туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» в Казани и парка «Прибрежный» с набережной им. Фикрята Табеева в Набережных Челнах.

До этого одним из самых крупных заказов компании «Татмелиоводстрой» стала вторая очередь парка в жилом микрорайоне «Салават Купере».

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов.

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