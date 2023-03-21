Строитель парка у «Салават Купере» получит более миллиарда на благоустройство Татарстана

Компания «Татмелиоводстрой» стала победителем тендеров на благоустройство общественных пространств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Татмелиоводстрой» стала победителем тендеров на благоустройство общественных пространств в 2023 году. Она же будет заниматься реализацией проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республики. На эти цели компания может получить свыше миллиарда рублей.

Победителю тендера предстоит заняться проектами-победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. До конца осени необходимо благоустроить три парка в Заинске, Зеленодольске и Мамадыше, а также в социально-культурном центре «Болгар Спасский», культурно-рекреационном кластере «Белые горы», спортивном кластере в Лениногорске. На эти цели направят 692 миллиона рублей.

Помимо этого, выделен 641 и 788 миллионов на модернизацию второй очереди Сада рыбака и туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» в Казани и парка «Прибрежный» с набережной им. Фикрята Табеева в Набережных Челнах.

До этого одним из самых крупных заказов компании «Татмелиоводстрой» стала вторая очередь парка в жилом микрорайоне «Салават Купере».

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов.

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