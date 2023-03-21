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НовостиОбщество21 марта 2023 9:59

В Татарстане фирму оштрафовали за рекламу услуг по уклонению от службы в армии

Компания обещала предоставить призывнику отсрочку даже при наличии на руках повестки в военкомат
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Казанским призывникам обещали получить отсрочку от службы в армии или даже сразу военный билет.

Казанским призывникам обещали получить отсрочку от службы в армии или даже сразу военный билет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольщики Татарстана обратили свое внимание на подозрительную рекламу башкирской фирмы «Защита права призывника». Так, на сайте компании потенциальным клиентам, а именно новобранцам, гарантировали предоставить отсрочку или даже военный билет в Казани, причем даже при наличии повестки на руках.

Перечислялись такие тарифы, как «Базовый», «Оптимальный, «Экстренный» и «VIP». В зависимости от выбора предлагались консультации с юристами и врачами. Самый же дорогой пакет услуг, согласно рекламе, включал в себя не только сопровождение новобранца юристом, но и обжалование решения призывной комиссии.

- Данная реклама создает недостоверное впечатление, что призыва можно избежать, воспользовавшись услугами компании. Действия фирмы нарушают принципы достоверности и добросовестности размещаемой рекламы, порочащие честь, достоинство и репутацию тех, кто принимает участие в призывной кампании. Кроме того, реклама компании призывала к совершению противоправных действий и не содержала всей информации об оказываемых услугах, - отметил в УФАС Татарстана.

В итоге башкирская фирма была оштрафована за нарушение российского законодательства о рекламе.

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