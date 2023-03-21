В Татарстане начнут производить универсальные вездеходы

По словам Талии Минуллины, данный транспорт будут использовать для перевозки грузов и добычи полезных ископаемых. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане начнут производить универсальные сверхпроходимые вездеходы с широким спектром задач. Они будут использовать для перевозки грузов и добычи полезных ископаемых. Для их выпуска выбрали площадку ОЭЗ «Алабуга», сообщила руковдитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина..

По ее словам, помещение под производство уже подготовлено, осталось установить оборудование и приступить к работе. Размер инвестиций здесь составит 1,2 миллиарда рублей.

- Этот машиностроительный проект интересен. Такие наработки сегодня важны, - отметил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, производство материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево» запустят в октябре 2023 года.

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