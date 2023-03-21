В Набережных Челнах под окнами жилой высотки обнаружили тело 30-летнего мужчины

Прибывшим медикам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 21 марта в Набережных Челнах к высотке на Сармановском тракте прибыли полицейские и медики «скорой». Их вызвали местные жители, которые обнаружили под окнами дома тело мужчины.

Было установлено, что погибшему было 30 лет. По предварительной информации, он выпал с высоты 11 этажа. Сейчас оперативные службы занимаются установлением вех обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина страдал от головных болей, сообщает Сhelny-biz.ru.

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