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НовостиПроисшествия21 марта 2023 9:23

В Набережных Челнах под окнами жилой высотки обнаружили тело 30-летнего мужчины

По предварительной информации, он выпал из окна на 11 этаже
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Прибывшим медикам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Прибывшим медикам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 21 марта в Набережных Челнах к высотке на Сармановском тракте прибыли полицейские и медики «скорой». Их вызвали местные жители, которые обнаружили под окнами дома тело мужчины.

Было установлено, что погибшему было 30 лет. По предварительной информации, он выпал с высоты 11 этажа. Сейчас оперативные службы занимаются установлением вех обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина страдал от головных болей, сообщает Сhelny-biz.ru.

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