В Татарстане летом состоится всероссийская полевая олимпиада юных геологов

Для участников, в том числе, подготовят учебные коллекции горных пород и минералов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Альметьевском районе Татарстана летом 2023 года проведут XIV всероссийскую открытую полевую олимпиаду юных геологов. Сумма финансирования составит 37,2 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно документу, оргкомитет по подготовке мероприятия возглавят министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Взнос нефтяной компании составил 30 миллионов рублей, а остальных предприятий - более семи миллионов рублей.

Так, организаторы олимпиады разработают полевые маршруты соревнований, обустроят места стоянок. Участников обеспечат необходимыми приборами и аппаратурой, для них подготовят учебные коллекции горных пород и минералов.

Отметим, олимпиада будет проходить с 27 июля по 7 августа на базе оздоровительного лагеря «Солнечный».

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу. К этому времени в республике проведут большой объем работ с участием научного сообщества.

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