В Татарстане рассказали о льготах для семей погибших бойцов

По есловам Эдуарда Вафина, речь идет о членах семьи погибших (умерших) бойцов в период военной службы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане рассказали о льготах, положенных семьям погибших военных. Так, они могут оформить выплату на ремонт индивидуальных жилых домов и расходов по оплате жилых помещений. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

Речь идет о членах семьи погибших (умерших) бойцов в период военной службы. Для получения выплаты им необходимо обратиться в «силовые» ведомства. Также семьи военнослужащих могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате жилых помещений.

Кроме того, в республике семьям предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в возрасте до трех лет. В текущем году такая выплата назначена трем семьям мобилизованных военнослужащих, сообщает «Татар-информ».

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил достойно встретить военнослужащих, которые возвращаются в республику в связи с двухнедельным отпуском.

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