По словам Ильсура Хадиуллина, в 2023 году профильную математику будут сдавать 50% выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане назвали самые популярные предметы ЕГЭ у выпускников 2023 года. Ими стали профильная математика, обществознание, информатика и ИКТ. Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

В текущем году профильную математику будут сдавать 50% выпускников. Однако их количество по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 140 сдающих. По обществознанию ЕГЭ намерены сдавать 40% выпускников. По сравнению с прошлым годом этот предмет сдадут на 68 человек больше. А информатику и ИКТ выбрали в качестве экзамена 22% от всех выпускников. Их количество по сравнению с 2022 годом увеличилось на 674 человека.

Кроме того, популярными предметами для сдачи ЕГЭ являются биология (17%), физика (14%), английский язык (13,1%), история (11,1%) и химия (11,1%). В республике выпускники не склонны выбирать географию (0,9%), немецкий и французский языки (0,1%), китайский язык (1 человек).

Напомним, в Казани за отмену ЕГЭ выступили 62% опрошенных.

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