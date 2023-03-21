Казань попала в тройку городов-миллионников с самым дорогим арендным жильем

Самая дешевая аренда жилья в Уфе и Челябинске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В тройку городов-миллионников с наиболее высокими ценами на арендное жилье вошли Москва, Нижний Новгород и Казань.
В столице России за сутки арендаторам придется заплатить 3800 рублей, в Нижнем Новгороде – 2740 рублей, а в столице Татарстана – 2730 рублей.
Как сообщает РИА Новости, за год стоимость аренды в городах-миллионниках поднялась на 17%, а конкретно в Казани — на 26%.
Самая дешевая аренда жилья в Уфе и Челябинске. Здесь гостям нужно будет заплатить за сутки 2230 и 2040 рублей соответственно.
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