В Татарстане разгерметизация нефтепровода привела к загрязнению 2,5 тысячи «квадратов»

О нефтяном пятне в ручье рядом с Тихоновкой стало известно 20 марта. Фото: @radionovasg

В Альметьевском районе Татарстана произошла разгерметизация нефтепровода одной из российских компаний. Это привело к загрязнению 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Нефтепродукты попали в реку Малую в селе Тихоновка. Предварительная площадь загрязнения водного объекта составила 1,2 тысячи квадратных метров, а почвы - 1,35 тысячи квадратных метров.

- На месте работают инспекторы Росприроднадзора, - пояснила Радионова.

Отметим, о нефтяном пятне в ручье рядом с Тихоновкой стало известно 20 марта. Тогда была угроза попадания нефтепродукта в реку Степной Зай. Работа нефтепровода временно приостановлена, а загрязнение локализовано. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, в 2022 году в ходе обследования реки Казанка экологи Татарстана выявили более 600 точек ее потенциального загрязнения. Часть из них находится у сельскохозяйственных предприятий, расположенных на берегах.

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