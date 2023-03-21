В Нижнекамске планируют масштабировать Неделю театров России до ежегодного фестиваля

«Неделя театров нефтегазохимических городов России» в Нижнекамске состоится 27 марта. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Нижнекамске планируют масштабировать Неделю театров нефтегазохимических городов России до ежегодного фестиваля всероссийского масштаба. Об это во время пресс-конференции сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Айзат Махмутов.

В 2023 году пилотный проект будет проведен в рамках апробирования. В случае его успешности приступят к разработке мероприятия для крупных городов республики и всей страны. Длительность фестиваля может составить как неделю, так и месяц.

Отметим, Неделя театров нефтегазохимических городов России в Нижнекамске состоится 27 марта. Жителей и гостей города ждут постановки Нижегородского театра «Комедия», театра Екатеринбурга «Нитья», а также московского Театра наций и Башкирского театра драмы. Специальным гостем станет певец Элвин Грей. Он выступит с концертом в Доме народного творчества.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023 год в Татарстане Годом национальных культур и традиций.

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