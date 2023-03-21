Стало известно, по какой причине в Казани не убирают елку весной

Елка в сквере в 2023 году появилась впервые. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Казани в сквере 100-летия образования строительной отрасли до сих пор не убрали новогоднюю елку. Дирекция парков и скверов города пояснила, по какой причине она еще там стоит.

По словам сотрудников, для демонтажа елки необходимо установить вышку. В связи с тем, что поверхность катка в данное время неустойчива, использовать подобное сооружение небезопасно. Было принято решение подождать, пока растает лед.

Отметим, елка в сквере появилась в 2023 году впервые. Также там всю зиму работал каток. Сейчас территория бывшего фонтана все еще остается во льду.

Напомним, 68 парков, скверов и набережных благоустроят в Татарстане за 2023 год. Речь, в том числе, идет и о победителях республиканского конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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