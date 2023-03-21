Самый возрастной врач станции скорой помощи работает в Казани

Юрию Николаевичу 81 год

Врач станции скорой медицинской помощи Казани Юрий Николаевич Обрезков попал в книгу рекордов России в номинации «Наибольший возраст врача скорой медицинской помощи». Медику на момент фиксации достижения был 81 год, он продолжает спасать жизни людей.

Ранее мы сообщали, что ы Набережных Челнах фельдшеры «скорой» успешно приняли роды у 20-летней девушки на дому.

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