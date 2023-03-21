В поликлиниках Татарстана пройдет вакцинация от кори

Прививку можно сделать по полису ОМС Фото: Олег ЗОЛОТО

С 3 апреля в поликлиниках Татарстана стартует вакцинация от кори. Сделать это можно будет по полису ОМС до конца года.

В текущем году в регионы России доставят более 800 тысяч доз препарата для тех, кто не болел корью и не прививался ранее, а также более 4 миллионов инъекций для плановой вакцинации.

В марте случаи заболевания корью были зафиксированы в нескольких регионах страны. Врачи говорят, что вакцинация поможет избежать массового распространения вируса. Причем, медики напомнили, что корью болеют не только дети, но и взрослые.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в этом году выявлено шесть случаев кори. Все они – завозные, зафиксированы у граждан Таджикистана.

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