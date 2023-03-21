В Татарстане построят город электронной коммерции для продавцов маркетплейсов

В рамках второй очереди будут построены дома, школы, детские сады, магазины Фото: Иван МАКЕЕВ

На Инвестиционном совете республики одобрили инициативу строительства города электронной коммерции в Верхнеуслонском районе. Идея принадлежит главе ООО «Казань Экспресс» Линару Хуснуллину.

Проект намерены начать реализовывать уже в 2023 году. Промпарк будет рассчитан на 20 резидентов, помещение будет представлять собой склады. На первом этапе размер инвестиций составит 350 миллионов рублей.

В рамках второй очереди будут построены дома, школы, детские сады, магазины и прочая инфраструктура.

- Идея заключается в том, чтобы собрать представителей электронной коммерции в одном месте. У них будут льготы, обучения и сообщества, – пояснил автор инициативы.

Хуснуллин считает, что проект поможет продавцам увеличить прибыль благодаря пониженной налоговой ставки и удобной логистике.

Напомним, заседание Инвестиционного совета РТ прошло накануне в Доме правительства. Были одобрены проекты с частными вложениями на сумму 88 миллиардов рублей.

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