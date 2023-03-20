За неделю в Марий Эл выявили 3792 случая ОРВИ

Об эпидемиологической ситуации в республике Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об эпидемиологической ситуации за прошедшую неделю на территории Республики Марий Эл рассказали в Роспотребнадзоре.

Выяснилось, что с 13 по 19 марта в Марий Эл было зафиксировано 3792 случая ОРВИ, среди которых 111 – приходится на грипп. Эти показатели немного ниже уровня прошлой недели. Самый большой процент заболевших приходится на жителей Республики старше 15 лет – у них зафиксировано превышение эпидемического порога.

Роспотребнадзор призывает жителей Республики не заниматься самолечением, и при первых признаках заболевания обращаться к медикам, а также рекомендует соблюдать все профилактические меры, чтобы избежать болезни.

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