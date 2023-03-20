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НовостиОбщество20 марта 2023 19:06

Выпадающие кирпичи из многоэтажки «привели» сотрудников управляющей компании Чебоксар на скамью подсудимых

Возбуждено уголовное дело
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: СУ СКР по Чувашии

ФОТО: СУ СКР по Чувашии

Накануне в ряде местных СМИ прошла информация о частичном разрушении кладки дома, сопровождаемом выпадением кирпичей из стен здания, расположенного на улице Энгельса. Следователи Чувашской Республики оперативно отреагировали на жалобы местных жителей, и возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи считают, что причиной локального разрушения кирпичной кладки стало ненадлежащее исполнение обязанностей работниками управляющей компании «Город». Их действия, а точнее, бездействия создали опасность причинения вреда жизни и здоровью людей.

Сейчас проводятся следственные действия – устанавливаются обстоятельства инцидента, допрашиваются сотрудники УК «Город» и жители дома.

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