Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 18:47

7 школ Казани в 2023 году ждет капитальный ремонт

На этот год также запланировано открытие двух новых детсадов и школы
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Денис Гордийко, мэрия Казани

ФОТО: Денис Гордийко, мэрия Казани

По информации пресс-службы мэрии Казани, 7 школ города в 2023 году будут капитально отремонтированы. Обновления затронут учебные заведения Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Кроме кабинетов, рекреаций и спортзала, ремонт ожидается и в пищеблоках для комфортного пребывания юных казанцев.

Кроме того, запланировано открытие двух детских садов на улице Адоратского, которые в данный момент активно строятся, и школы около жилого комплекса «Столичный». Новое учебное заведение сможет принять порядка 1224 ребенка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram