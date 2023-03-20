В исправительных учреждениях Марий Эл пройдет рок-чемпионат

В колония Марий Эл пройдет музыкальный конкурс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшее время в исправительных учреждениях Республики Марий Эл пройдет музыкальный конкурс среди осужденных. Они проедут необычным турне по графику по всем режимным объектам, где представят публике свои достижения.

В каждом исправительном учреждении Республики имеется вокально-инструментальный ансамбль, где могут заниматься осужденные в свободное от работы и учебы время. В этой связи было принято решение организовать своеобразный ВИА-конкурс. После выступления всех музыкальных коллективов зрители смогут отдать свой голос за лучшую композицию с помощью специального жетона.

«После проведения всех туров и подсчета голосов будет определен победитель», - пояснили в пресс-службе УФСИН.

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