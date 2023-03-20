В Чувашии обнаружили шесть «черных кредиторов»

В Минфин Чувашии рассказали о "черных кредиторах", работавших на территории Республики Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии Банк России за прошлый год выявил шесть компаний, имеющих признаки «черных кредиторов». Организации работали под прикрытием – назывались ломбардами и комиссионными магазинами, несмотря на отсутствие сведений об их деятельности в официальных реестрах.

Такие компании не имеют права выдавать денежные средства под залог и процент, а люди, обратившиеся в подобные организации, не защищаются законом. Поэтому обращаться к нелегальным кредиторам даже на якобы выгодных условиях – займы без справок и поручителей – не рекомендуется.

Данные выявленных в Чувашии шести «черных кредиторов» переданы в правоохранительные органы – ими будет заниматься полиция.

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