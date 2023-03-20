В Чувашии официально открыли Год счастливого детства

В Чувашии старт благотворительного марафона совпал с открытием Года счастливого детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 марта в Чувашии состоялся двойной праздник – был запущен марафон «Именем детства, во имя детства» и дан официальный старт Году счастливого детства в Республике.

Благотворительный марафон – ежегодная традиция в Чувашии с 1995 года. 2023-й не стал исключением. Кроме того, региональное отделение «Российского детского фонда», организатор благотворительного проекта, отмечает в этом году юбилей – 35 лет. Все средства, собранные во время проведения марафона «Именем детства, во имя детства», будут традиционно направлены ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и детям-инвалидам.

«Право на счастливое детство есть у каждого ребенка», - отметил глава Чувашии Олег Николаев на встрече с председателем «Российского детского фонда» Дмитрием Лихановым. Николаев также пригласил всех желающих принять участие в марафоне, и по своим возможностям помочь нуждающимся детям.

Также сегодня в Чувашии при участии главы Республики официально стартовал Год счастливого детства. Олег Николаев остался доволен торжественным мероприятием - в своем телеграмм-канале он пожелал участникам достижения великолепных успехов, а также самореализации.

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