В Татарстане увеличилось количество бизнесменов

В Казани стало больше предпринимателей Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане наблюдается тенденция к росту количества местных предпринимателей. Об этом рассказали в мэрии Казани сегодня, 20 марта. Так, субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан в 2023 году стало больше на 1,6%, чем в 2022-м.

Если говорить в количественном соотношении, то бизнесменов в Республике на сегодняшний день насчитывается более 168 тысяч. Власти прогнозируют дальнейший ускоренный рост – к концу года количество занятых в малом и среднем предпринимательстве и зарегистрированных самозанятых достигнет 810 тысяч человек.

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