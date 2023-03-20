Автоинспекторы Татарстана дали старт акции «Весенние каникулы»

В Казани началась акция "Весенние каникулы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Акция «Весенние каникулы» пройдет в Республике Татарстан с 20 марта по 2 апреля. Ее целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Ключевой задачей автоинспекторы ставят обеспечение безопасности детей-пешеходов, а также соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Сотрудники ГИБДД совместно с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» на протяжении двух недель будут проводить профилактические беседы и другие тематические мероприятия – акции и конкурсы – в целях недопущения ДТП с участием детей.

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